Camorra | Francesco Schiavone pentito dopo 26 anni | il boss dei Casalesi collabora con la giustizia | verbali secretati

(Di venerdì 29 marzo 2024)26si pente ildei, detto "Sandokan" per la somiglianza (che lui ha sempre odiato) con l'attore Kabir Bedi. Complice forse un tumore che lo affligge da tempo, il fondatore del clan deiche ha provocato una lunga scia di sangue nell'agro aversano t

Napoli, 29 marzo 2024 – Ergastolano, detenuto da anni al 41 bis, Francesco Schiavone , soprannominato Sandokan e indiscusso capo del clan dei Casalesi , è in carcere ininterrottamente da 26 anni. Oggi ... (quotidiano)

Camorra, "Sandokan" si arrende. Dopo 26 anni il capo del Casalesi si pente - Intrecci tra Camorra e politica La collaborazione di Francesco Schiavone, è la speranza dei magistrati, potrebbe far luce su alcuni misteri irrisolti, come l'uccisione in Brasile nel 1988 del ...tp24

Il boss dei Casalesi Francesco Schiavone si è pentito: collaborerà con la giustizia - Dopo ventisei anni di carcere, molti dei quali trascorsi in regime di 41-bis, l’ex boss della Camorra Francesco Schiavone, noto anche col soprannome di “Sandokan”, ha deciso di collaborare con la ...tpi

Camorra, si è pentito il boss dei Casalesi Francesco Schiavone, alias “Sandokan” - Francesco Schiavone ha deciso di collaborare. Tra gli irriducibili dei Casalesi, era stato arrestato nel 1998. Tremano ora mafia e politica ...secondopianonews