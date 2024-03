Camorra | chi è Francesco Sandokan Schiavone | capoclan dei Casalesi oggi pentito

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di venerdì 29 marzo 2024) Casal di Principe. È stato per anni il vertice indiscusso del clan dei, organizzazione criminali tra le più potenti d’Italia con radici a Casal di Principe, in provincia di Caserta., dettoper una vaga somiglianza con l’attore Kabir Bedi, ha deciso di pentirsi e di collaborare con la giustizia.ha deciso di collaborare con la giustizia a 70 anni e dopo 26 anni di carcere duro, molti dei quali trascorsi in regime di 41 bis, seguendo la strada già intrapresa dai figli Nicola (in carcere dal 2010 edal 2018) e di Walter (collaboratore di giustizia dal 2021). La “resa” diarriva a 26 anni dal giorno in cui fu catturato nella sua Casal di Principe, in provincia di Caserta, stanato in un bunker dagli agenti ...