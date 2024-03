Calcio | Kvaratskhelia lavora a parte | verso la panchina con l’Atalanta

(Di venerdì 29 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoAllenamento fuori dal gruppo per Khvicha, che stando per recuperare dalla forte contrattura all’adduttore della coscia sinistra e sembra destinato a stare fuori dall’undici titolare del Napoli di domani contro. La stella del Napoli oggi ha svolto allenamento personalizzato in palestra e in campo, mentre la squadra faceva la preparazione per il match di domani alle 12,30 al Maradona.Calzona prepara il match pensando a come sostituire il georgiano sulla fascia sinistra dove sembra in pole position Raspadori, nel tridente con Osimhen e Politano, anche se c’è la tentazione di schierare dall’inizio Lindstrom. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

