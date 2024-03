Calcio Estero live Sky e NOW 29 Marzo - 3 Aprile Premier League | Ligue 1 e Bundesliga

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di venerdì 29 marzo 2024) In Inghilterra è sempre più entusiasmante la corsa al titolo, con uno degli incontri più attesi della stagione in, Manchester City-Arsenal, in programma domenica alle 17.30 all’Etihad Stadium. Terza contro prima, con ilrpool spettatore interessato, che scenderà in campo conoscendo già il risultato della supersfida di Manchester; infatti, i “Reds” giocheranno, sempre domenica, in casa contro il Brighton di De Zerbi, ma alle 15.City-Arsenal potrà essere seguita in diretta esclusiva su Sky Sport Uno, in streaming su NOW e anche su Sky Sport 4K, con il commento dall’Etihad Stadium di Massimo Marianella e con Gianluigi Bagnulo inviato a Manchester per raccontare l’immediata vigilia di questo incontro, valido per la 30^ giornata, anche per Sky Sport 24. Stessi canali di City-Arsenal anche per ...