Calano drasticamente le nascite | il popolo italiano verso l’estinzione

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di venerdì 29 marzo 2024) Roma, 29 mar – Dopo sole poche settimane dalle parole del ministro della Salute Schillaci sull’emergenza natalità, i dati Istat confermano la tragica tendenza di diminuzione dellein Italia. Prosegue così il calo di nuovi nati, fenomeno che contribuisce ad acuire la profonda crisi demografica senza precedenti nella quale è sprofondata da anni la nostra Nazione. Stime già note mostrano come fra poco meno di trent’anni gli italiani potrebbero essere ben cinque milioni in meno, una prospettiva che staglia all’orizzonte una vera e propria estinzione di. In Italia sempre menoI dati Istat riguardo il 2023 evidenziano una denatalità pari a 14mila unità in meno rispetto al 2022, ovvero il -3,6%. I nati residenti in Italia sono 379mila, con un tasso di natalità pari al 6,4 per mille (mentre nel 2022 era del 6,7 per ...