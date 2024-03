Cade dalla scala mentre cambia una lampadina | elitrasportato a Roma | è grave

Reggio Emilia, 27 marzo 2024 - l'accusa di tentato omicidio , così come le aggravanti, è caduta all'esito del processo di primo grado: il tribunale ha riqualificato la contestazione in lesioni gravi ... (ilrestodelcarlino)

Sant’Arsenio, Cade dalla scala e batte la testa: 70enne in gravissime condizioni - StampaDramma nel Vallo di Diano in questo venerdi santo. Un 70enne è caduto da una scala battendo violentemente la testa nel pomeriggio odierno a Sant’Arsenio. La vittima, del posto, è stato soccorso ...salernonotizie

Palermo, Cade per strada: un uomo la soccorre, l’accompagna e la rapina - E’ successo a Palermo nella zona dell’ospedale Policlinico. L’uomo pretendeva dalla donna dei soldi per averla soccorsa e riportata a casa e le ha strappato del denaro dalle mani e il cellulare. In ...livesicilia

RIVIVI DIRETTA - Women | Cade il Cesena, la Lazio ne fa tre e si conferma in vetta - Alla ripresa è Gothberg a metterci la firma e a chiudere definitivamente i giochi. 3 punti preziosissimi per le capitoline che allungano a +6 dalla Ternana, domani impegnata con l’Hellas Verona, e +7 ...lalaziosiamonoi