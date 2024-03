Caccia italiani intercettano voli russi

Le notizie di venerdì 29 marzo sull’attentato a Mosca e sulla guerra in Ucraina, in diretta . Il bilancio delle vittime dell'attentato al Crocus City Hall sale a 144; Ria Novosti: «Nove arresti in ... (corriere)

“Velivolo non identificato in volo”. Per due volte, giovedì e venerdì mattina, i Caccia italiani si sono alzati in volo per intercettare aerei russi nel mar Baltico. Gli Eurofighter dell’Aeronautica ... (ilfattoquotidiano)