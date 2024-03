Caccia italiani intercettano jet russi sulle acque del Mar Baltico

(Di venerdì 29 marzo 2024) Nelle ultime 24 ore iEurofighter, schierati dall’Aeronautica Militare nella Task Force 4th Wing operativa nella base polacca di Malbork, hanno effettuato una doppia intercettazione di aereidel Mar. I due aerei, secondo quanto è stato riferito dalla Difesa, non erano autorizzati ad entrare nello spazio aereo della Nato. Ischierati a Malbork nelle ultime 24 ore hanno effettuato una doppia intercettazione di aereisul Mar“L’allarme – ha reso noto la stessa Aeronautica -, lanciato dal centro di comando della Nato con sede a Uedem (in Germania), è scattato nelle mattinate di ieri e di oggi per un velivolo non identificato in ...

