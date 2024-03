Caccia italiani intercettano jet russi in volo sulle acque internazionali del mar Baltico

(Di venerdì 29 marzo 2024) “Velinon identificato in”. Per due volte, giovedì e venerdì mattina, isi sono alzati inper intercettare aereinel mar. Gli Eurofighter dell’Aeronautica Militare schierati nella Task Force 4th Wing, operativa nella base polacca di Malbork, sono entrati in azione nelle ultime 24 ore dopo l’allarme lanciato dal centro di comando della Nato con sede a Uedem, in Germania. La segnalazione era quella di un “velinon identificato in” del mar. Così i jet dell’Aeronautica sono decollati dalla base della Nato lanciandosi alladegli aerei e, una volta identificati ...

