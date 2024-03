Caccia italiani intercettano aeri russi sul Baltico | altissima tensione nei cieli

(Di venerdì 29 marzo 2024) Dopo le parole di Vladimir Putin sulla possibilità di bombardare le basi aeree, l'allerta è massima in tutta Europa. Nelle ultime 24 ore, all'interno della base polacca di Malbork, l'allarme di decollo immediato per i velivoli Eurofighter della Task Force Air 4th Wing è suonato ben due volte. Il segnale è arrivato in seguito all'individuazione di un velivolo non identificato, in volo sulle acque internazionali del Mar, nelle mattinate del 28 e 29 marzo. Scoperto il mezzo, il Centro di Comando e Controllo delle Operazioni aeree della Nato, con sede ad Uedem - in Germania - ha lanciato l'allarme. Gli aerei dell'Aeronautica Militare italiana appartenenti alla Tfa, che operano nell'ambito di una delle missioni Nato, hanno proceduto a intercettare e identificare il velivolo, per poi rientrare presso la base di Malbork. La Task Force Air 4th Wing impiega quattro ...

