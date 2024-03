Caccia italiani intercettano aereo in volo sul Baltico

(Di venerdì 29 marzo 2024) (Adnkronos) – La Nato ha lanciato una segnalazione per la presenza di unnon identificato insulle acque del Mar. Per intercettarlo, l'allarme è suonato due volte ieri e oggi, sono decollati i velivoli Eurofighter della Task Force Air 4th Wing, che sono stati nuovamente schierati nella base polacca di Malbork. Gli L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Dopo le parole di Vladimir Putin sulla possibilità di bombardare le basi aeree, l'allerta è massima in tutta Europa. Nelle ultime 24 ore, all'interno della base polacca di Malbork, l'allarme di ... (liberoquotidiano)

(Adnkronos) – La Nato ha lanciato una segnalazione per la presenza di un aereo non identificato in volo sulle acque del Mar Baltico . Per intercettarlo, l'allarme è suonato due volte ieri e oggi, sono ... (periodicodaily)

“La Russia ha pagato alcuni eurodeputati per fare propaganda”. Non ci sarebbero italiani - BRUXELLES "È venuto alla luce che la Russia si è avvicinata agli eurodeputati, ma li ha anche pagati, per promuovere la sua propaganda". Lo ha detto il premier belga Alexander De… Leggi ...informazione

Caccia italiani intercettano aerei russi sul Mar Baltico. Cosa sta succedendo - Doppio scramble sul Mar Baltico. Nelle ultime 24 ore gli Eurofighter dell'Aeronautica Militare italiana schierati nella Task Force 4th Wing, operativa nella base ...leggo

Allerta Nato, Caccia italiani intercettano aereo sul Baltico - Si tratta di due casi in 24 ore che hanno coinvolto gli F-2000 italiani, rientrati poi nella base in Polonia Decollo per gli Eurofighter dell’Aeronautica militare italiana schierati nella base polacca ...informazione