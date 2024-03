Bus | tram e raccolta rifiuti | cosa cambia a Bergamo per Pasqua e Pasquetta

(Di venerdì 29 marzo 2024). Dai bus e iai. In occasione delle festivitàlil’organizzazione dei servizi a. Ecco i dettagli. Atb e Teb Da giovedì 28 marzo a martedì 2 aprile, in concomitanza con la sospensione delle lezioni scolastiche per la, TEB applica l’orario feriale non scolastico con unogni 15 minuti e le linee ATB circolano con orario del sabato, senza corse scolastiche, su tutta la rete. Fanno eccezione le funicolari dalle ore 20:00 per che seguono il regolare orario del giorno. Domenica 31 marzo e lunedì 1 aprile, sia ATB sia TEB applicheranno gli orari del servizio festivo e l’ATB Point di Largo Porta Nuova sarà chiuso.Aprica apporterà delle variazioni nei ...

stasera su Canale 5 va in onda la prima puntata di Vanina - Un vicequestore a Catania , la nuova serie con Giusy Buscemi : trama e cast stasera 27 marzo su Canale 5 va in onda Vanina - Un vicequestore ... (movieplayer)

Spostarsi a piedi o in bici. E raggiungere negozi, teatri, servizi e uffici in un quarto d’ora. La ‘ città dei 15 minuti’, il mantra che punta a rendere Firenze un luogo a misura di pedone, forse, ... (lanazione)

Via Crucis stasera al Colosseo, strade chiuse, bus deviati e divieti di sosta. Tutte le informazioni su traffico e trasporti - Stasera, venerdì 29 marzo 2024 dalle 21 alle 23.30, ci sarà la Solenne Via Crucis al Colosseo (a Roma) celebrata da Papa Francesco per il Venerdì Santo. Strade chiuse ...ilmessaggero

Mezzi pubblici a Napoli per Pasqua 2024: orari di metro, bus, tram, funicolari - Le variazioni ai mezzi pubblici a Napoli per le vacanze di Pasqua 2024: orari, cosa succede e quali sono i cambiamenti ...tag24

Gli orari di metro e bus Atm a Milano per Pasqua e Pasquetta - L'Azienda dei trasporti milanesi, Atm, ha pubblicato sul proprio sito internet una guida con tutti gli orari in programma per metro, bus e tram per i giorni di Pasqua e Pasquetta 2024. Ci sono ...milanotoday