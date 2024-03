Brunello Cucinelli Occhiali ’sartoriali’ e super glam

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 29 marzo 2024) Tramonto sul Gianicolo a Roma, per una serata a tutta magia e raffinatezza a Villa Aurelia, già dimora seicentesca dei Farnese e poi dei Borbone, location scelta da– proprietario dell’azienda leader del cashmere con sede a Solomeo alle porte di Perugia che ha chiuso il 2023 con un fatturato che haato il miliardo di euro – e da Francesco Milleri presidente e ad di ExilorLuxottica, colosso dell’occhialeria che si fonda sui principi geniali del mai dimenticato Leonardo Del Vecchio con 210.000 addetti in 150 Paesi. Un incontro fortunato questo dicon ExilorLuxottica preceduto già nel 2022 dalla capsule di Oliver People e ora consacrato da questo importantissimo accordo di licenza per la collezione dida sole e da vista davvero spettacolare, composta di ...