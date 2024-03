Bosco di Capodimonte | appello al ministro Sangiuliano | Servono misure urgenti per la sua tutela

(Di venerdì 29 marzo 2024) In una lettera aperta indirizzata alalla Cultura Gennaro, Sara Cucciolito, Presidente dell’Associazione Amici del Realdi, e Carmine Maturo, Presidente dell’Associazione Gentle Green Events, esprimono le “preoccupazioni dei cittadini e degli ecologisti riguardo lo stato del Realdi”. “La candidatura del nuovo direttore del Museo dia Sindaco di Firenze – dichiarano – ha catalizzato l’attenzione pubblica, spostandola dai reali problemi del Real, il quale necessita di cure e attenzioni immediate per essere reso fruibile e accessibile ai napoletani e ai turisti”. Le due Associazioni si propongono di collaborare con ilper raggiungere gli obiettivi di ...

