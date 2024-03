Bonus sociale per le bollette addio | da aprile molti italiani pagheranno di più

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 29 marzo 2024)sarà il mese in cui milioni ditroveranno somme più alte in bolletta: stop alstraordinario. Si è trattato di un aiuto essenziale per fornire un sostegno aggiuntivo a causa dell’impennata dei costi in bolletta dell’ultimo periodo. Ad oggi però, questo contributo verrà meno, a seguito di un assestamento dei costi dell’energia, e di conseguenza, delle nuove disposizioni del governo.– (cityrumors.it)Sino ad ora si è assistito al contributo straordinario del, ossia l’ulteriore sconto introdotto nel 2023 per poi essere riconfermato nel primo trimestre del 2024. Da, dunque, si tornerà alla versione base delelettrico, che ...