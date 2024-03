Bomba Alvino | “Osimhen ha già firmato con un nuovo club | addio al Napoli!”

Bomba di Alvino: "Osimhen e ADL hanno già chiuso la cessione in un club a 120mln" - Carlo Alvino, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Osimhen può andare via solo per 120 milioni di euro, euro più e non un euro in meno. C’è carenza ...tuttonapoli

Alvino: "Ineffabile Gravina, l'unico uomo che va abbracciato in questa vergogna è Juan Jesus" - Carlo Alvino, giornalista, ha replicato alle dichiarazioni del presidente della FIGC sul caso Acerbi-Juan Jesus.areanapoli

La Bomba di Bargiggia: "Al 75% sarà il nuovo allenatore del Napoli" - Chi sarà il nuovo allenatore del Napoli nella prossima stagione I nomi accostati al club di Aurelio De Laurentiis sono tanti. Si va dal "sogno" Antonio Conte a Raffaele Palladino passando per ...areanapoli