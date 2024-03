Bimba di 9 mesi muore dopo essere stata dimessa dal pronto soccorso | disposta l’autopsia

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 29 marzo 2024) Una bambina di novedi San Fiorano (Lodi) è morta oggidaldell’ospedale Guglielmo da Saliceto di Piacenza. La piccola eraportata con la febbre alta e problemi respiratori in ospedale ieri sera e quasi tutta la notte l’ha passata in osservazione. Stando a quanto emerso finora, le condizioni della bambina sono peggiorate nelle ore progressivamente. Nonostante la chiamata al 118 e l’arrivo d’urgenza di un’eliambulanza da Brescia, un’ambulanza e un’automedica di Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) per la bambina, trasportata all’ospedale di Codogno, non c’è stato nulla da fare. Il procuratore di Lodi, Maurizio Romanelli ha dispostoper chiarire le cause del ...