Bidognetti e Zagaria | gli ultimi irriducibili del “clan dei Casalesi”

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di venerdì 29 marzo 2024) Caserta. Con la decisione del super boss deideiFrancesco Sandokan Schiavone di collaborare con la giustizia, restano per oranella loro volontà di restare in silenzio con lo Stato l’altro storico capo deiFrancesco, noto come “Cicciotto e Mezzanotte“, in carcere dal 1993, e Michele, catturato il 7 dicembre 2011 dopo sedici anni di latitanza. Importanti le distinzioni da fare per i due capo, relativi alla struttura familiare che li supporta. Se infatti la famiglia di Michele, da lui sempre usata per gestire i propri affari illeciti, sembra un monolite, la famigliaha conosciuto negli anni tanti scossoni. Dal pentimento di Domenico, killer e cugino di ...