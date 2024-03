Ben 23 gol in campionato | post Osimhen | nome nuovo per il Napoli

(Di venerdì 29 marzo 2024) Il, che a fine stagione saluterà Victorsalvo colpi di scena, è sulle tracce di unattaccante, che potrebbe sostituire il nigeriano per la stagione 2024/2025. Le strade dele di Victorsono destinate a separarsi la prossima estate. Il capocannoniere, l’uomo simbolo dello scudetto conquistato lo scorso anno, è pronto a fare le valige per proseguire la sua carriera verso nuove sfide. La società ne è a conoscenza da mesi, lo ha dichiarato lo stesso presidente De Laurentiis. Il rinnovo firmato lo scorso dicembre è stato fatto esclusivamente per incassare i 130 milioni previsti dalla clausola rescissoria. Tra i vari profili accostati agli azzurri negli ultimi mesi, nella giornata odierna è apparsa una suggestione proveniente dall’Olanda., interesse ...

Evatristo Beccalossi , ex difensore dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla disparità tra i nerazzurri e il Milan (pianetamilan)

Pubblicato il 27 Marzo, 2024 Il Consiglio comunale , presieduto da Sebastiano Anastasi, ha approva to ieri sera, 26 marzo, all’unanimità dei 30 consiglieri presenti il nuovo regolamento per ... (dayitalianews)

Quote Lazio - Juventus 30ª giornata di Serie A: analisi, statistiche, pronostici: ... esordirà all'Olimpico proprio contro la Juventus, con cui ha giocato per ben otto stagioni. ... COMPARAZIONE QUOTE LAZIO - JUVENTUS: GOL SQUADRA OSPITE Bookmaker Quota standard Quota nuovi clienti 1.

Calcio, campionato ASC Amatori Over 35 gir. A: vertice immutato: ... Raimondi e Carchedi, mentre il gol della bandiera per gli ospiti è stato opera di Bruno Pittelli. ... con il più classico dei punteggi, due a zero contro l'Amami Mac 3, in un incontro ben giocato da ...