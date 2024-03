Belen Rodriguez con l’abito da Sposa | cosa succede? La foto parla chiaro

Cresce l’attesa per le nozze tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. A sette anni dall’inizio della loro storia i due sono finalmente pronti per l’altare. Nella famiglia della sposa l’emozione è ... (lookdavip.tgcom24)

Belen a lezioni di danza: «Io che ballo, che vivo, che sorrido alla vita. Mi trovo bene dentro al disagio» - Belen Rodriguez non ha mai nascosto la sua passione per tutto ciò che è arte: musica, poesia e ballo. Di recente, ha ripreso le sue lezioni private di danza classica che, a detta ...ilmattino

Belen Rodriguez su Instagram con l’abito bianco nell’Atelier per spose! - Belen Rodriguez si fotografa nel camerino di un noto atelier per spose con un abito bianco, cosa succede alla showgirlstylosophy

50 anni di Fabrizio Corona, il party con le ex e il messaggio di Nina Moric: «Sempre al tuo fianco» - Il 29 marzo l'ex re dei paparazzi spegne 50 candeline. Per l'occasione ha riunito la famiglia e le sue ex storiche per una due giorni di grandi festeggiamenti ...cosmopolitan