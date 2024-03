Beach Volley | Pro Tour 2024 | in Brasile gli azzurri fermi alle qualifiche

(Di venerdì 29 marzo 2024) Le coppie azzurre hanno concluso prima del previsto il secondo Chnge delPro. In, a Saquarema, Claudia Scampoli e Margherita Bianchin, con Daniele Lupo e Enrico Rossi, non hanno superato la fase di, perdendo quindi la possibilità di accedere al main draw. Le azzurre hanno perso 2-1 contro la coppia estone, mentre nel maschile l’Italia è stata fermata al tie-break dai cileni. SportFace.

Un brutto infortunio è occorso questa mattina al campione olimpico ed ex campione mondiale norvegese di Beach volley Anders Mol che durante una seduta di allenamento a Tenerife in vista dei prossimi ... (oasport)

Niente da fare, per il secondo torneo Challenge consecutivo, per le due coppie italiane che rincorrono la qualificazione olimpica attraverso i tornei in terra americana. Nel secondo dei tre tornei ... (oasport)

Pallavolo A1 femminile – Volley Bergamo 1991 non cede il diritto di A1 e diffida di divulgare notizie non veritiere - A seguito delle notizie circolate negli ultimi giorni in merito alla possibile cessione del titolo sportivo che concede il diritto di partecipare al Campionato Italiano di Serie A1 nella stagione 2024 ...ivolleymagazine

Il 30 marzo torneo Nazionale L2 ad Eboli. 16 coppie iscritte provenienti da tutta la Campania - Dopo il grande successo del doppio appuntamento di Beach Volley del 16 e 17 marzo e le qualifiche alle finali nazionali dal 2 al 5 maggio a Cesenatico, tornano gli appassionati del Volley al Pala Spor ...infocilento

