Bayern Monaco | Kane torna contro il Borussia Dortmund | Neuer ai box

(Di venerdì 29 marzo 2024) Thomas Tuchel, tecnico del, ha annunciato che Harrygiocherà nella partitail, storico match previsto per la giornata di sabato. L’allenatore, che ha parlato durante la tradizionale conferenza stampa della vigilia, spiega che l’attaccante si è completamente ripreso dall’infortunio alla caviglia subito due settimane fa. Le assenza però continuano in casa, con Manuelche non difenderà i pali a causa di uno strappo muscolare all’adduttore sinistro riportato la scorsa settimana durante una seduta di allenamento. SportFace.

Bayern Monaco – Borussia Dortmund diretta live e risultato in tempo reale - La partita Bayern Monaco-Borussia Dortmund di sabato 30 marzo 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 27ª giornata di Bundesliga ...calciomagazine

Colpo di scena a Leverkusen: Xabi Alonso annuncia la permanenza - Xabi Alonso ha ufficializzato la sua decisione di rimanere al Bayer Leverkusen anche il prossimo anno rispendendo al mittente le proposte di due top club ...tuttonapoli

Da Treviso a Tokyo: il campione di videogiochi sbaraglia 20 milioni di avversari e va alle finali mondiali di E-Football - Lui è Fabiano Lubrano del team Qlash di Luca Pagano: rappresenterà il Bayern Monaco giocando al “nuovo” Pes dopo aver vinto una selezione planetaria dello ...tribunatreviso.gelocal