Bayern Monaco-Borussia Dortmund sabato 30 marzo 2024 ore 18 | 30 | formazioni ufficiali | quote | pronostici Tuchel recupera Kane | Terzic perde Malen

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di venerdì 29 marzo 2024) Riparte con il botto la Bundesliga dopo la sosta per le nazionali, con il Klassiker ad infiammare il ventisettesimo turno. Una gara che dopo oltre un decennio non vede nénèin testa alla classifica a questo punto della stagione. Per i bavaresi diil vantaggio sul Leverkusen si fa sempre più pesante a 8 giornate dalla fine, e la cosa più InfoBetting: Scommesse Sportive e