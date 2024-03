Bayern Monaco-Borussia Dortmund | formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

(Di venerdì 29 marzo 2024) La ventisettesima giornata in Bundesliga manda in scena la puntata numero 135 del Der Klassiker, la sfida tra le duepiù vincenti del calcio tedesco, le quali in questa stagione dovranno per forza puntare tutte le fiches sulla Champions League, che le vede entrambe qualificate per i...

Il Bayern Monaco continua le ricerche e le valutazioni per la guida tecnica della prossima stagione. Secondo “Bild” Xabi Alonso rimane la prima opzione per il dopo- Tuchel , ma sembra difficile ... (sportface)

`La vedo molto dura prendere Xabi Alonso , per non dire impossibile. Credo che resti al Leverkusen`. Questo il commento di Uli Hoeness , presidente de... (calciomercato)

Xabi Alonso, futuro quasi deciso: le risposte di Bayern e Liverpool | OneFootball - Il futuro di uno degli allenatori più richiesti sul mercato sembra già essere deciso: Xabi Alonso con tutta probabilità rimarrà al Bayer Levekusen, notizia sostenuta da Sky Sports UK e The Athletic.onefootball

Dalla Germania - Il Milan è in pole per Zirkzee: le cifre dell’affare - Il portale Fussball.news fa il punto sul futuro di Joshua Zirkzee e conferma che il Milan è in forte pressing per l'acquisto dell'attaccante olandese.tuttonapoli

