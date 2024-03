Bayer Leverkusen-Hoffenheim | Bundesliga | probabili formazioni | pronostici

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di venerdì 29 marzo 2024)è una partita valida per la ventisettesima giornata die si gioca sabato alle 15:30: diretta tv,. Primo in classifica a +10 sui campioni in carica deln Monaco, ancora imbattuto in ogni competizione, ai quarti di finale di Europa League ed in semifinale di Coppa di Germania. Finora è già una stagione da incorniciare per un, che non accenna a frenare. Le Aspirine potrebbero addirittura alzare ben tre trofei a fine stagione – cosa ovviamente mai accaduta in passato – sfatando quel tabù di squadra bella ma perdente che si porta dietro da tanti, troppi anni. Schick esulta con un compagno – IlVeggente.it (Ansa)Mentre Xabi Alonso, ...