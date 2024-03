Basket serie B Play-In Silver | gli amaranto avevano condotto la sfida per oltre 35 minuti Beffa per la Sba sconfitta nel finale a Tortona

(Di venerdì 29 marzo 2024) AREZZO È una veraper la Amen Bc Servizi Arezzo quella di mercoledì sera a. Contro il Derthona Lab glihannolaper35, soccombendo solo nela fronte delle maggiori energie dei piemontesi. Il punteggiodi 86-81 premia i padroni di casa, che agganciano così il trenino delle formazioni appaiate al secondo posto del-Ina quota 12 punti. Per la Sba, invece, che di punti ne ha 8, la corsa alle prime due posizioni per accedere aioff per la B nazionale si ferma di fatto qui. Il quintetto di coach Evangelisti era partito col piede giusto, giungendo alla prima sirena avanti 24-15. Nel secondo parziale gli ...

Capitan Giacomini (200 presenze) e compagni giovedì 28 marzo alle 21 al PalaPanzini contro il Fiumicino Senigallia , 27 Marzo 2024 – Turno infrasettimanale e poi sosta per la festività pasquale per ... (vallesina.tv)

"Analisi statistica: confronto tra Treviso e Pesaro in serie A di Basket" - Statistiche confronto tra Treviso e Pesaro: simili in attacco, differenze nei tiri e nelle statistiche difensive. Importante valutare l'approccio e la determinazione in difesa. Le statistiche ...ilrestodelcarlino

Verso la prossima stagione. Quote in Eccellenza e Promozione. Decisione in mano alle società - Le società di Eccellenza e Promozione in Toscana decideranno sull'utilizzo dei giovani in quota per la prossima stagione. Il Comitato Regionale ha posto due domande alle società, che ora devono decide ...lanazione

Basket serie B. Bcb cade a Rieti, domani sfida playoff con Avellino - La Brianza Casa Basket cade a Rieti con un margine in doppia cifra. Galassi top scorer con 16 punti. Coach Lombardi ammette errori difensivi. Prossima sfida contro Avellino.msn