Basket giovanile Torneo di Tenerife | under 17 terza

(Di venerdì 29 marzo 2024) Importante risultato per la squadra17 dell’Unieuro che ha chiusonelJunior Villa De Granadilla di, pur schierando anche ragazzi del 2008 tra i 2006 e 2007. La squadra di coach Lorenzo Gandolfi ha battuto Vienna 64-63 (18-12; 40-27; 48-42) e il Realejos padrone di casa 100-48 (36-6; 48-20; 72-33), cadendo invece con gli svedesi del Big Rig Mark poi vincitori del, 64-86 (23-21; 36-50; 48-72). Da seconda nel girone, Forlì ha giocato la finale per il 3° posto, vinta 80-47 (12-17; 35-28; 57-32) contro i tedeschi della Mog Academy.

