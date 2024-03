Basket | aggredì l’arbitro | daspo di 5 anni al padre di un giocatore

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 29 marzo 2024) Ildi undiche durante la partita Under 14 tra Senigallia e Montegranaro aveva aggredito un arbitro, è stato punito con cinquedi. L’uomo era entrato in campo, colpendo18enne in volto. Inoltre, il giudice sportivo ha squalificato per cinque gare il campo del Montegranaro. L’aggressore non potrà accedere a nessuna manifestazione sportiva della medesima tipologia. Nel caso di violazione, sarà punito con una multa che va dai 10mila ai 40mila euro e una reclusione da uno a tre. SportFace.