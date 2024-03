Baseball Infante Junior chiamato in azzurro Si aggrega alla Under 23 di Roma

(Di venerdì 29 marzo 2024) Magic moment per i sogni di gloria della nuova Comcor Modena.(nella foto), punto di forza come lanciatore partente di gara uno, dopo gli Europei 2023, è convocato in maglia azzurra nella nazionale23 dal manager Guido Poma, pronto a plasmare anche in nazionale i migliori giovani prospetti con esperienza in Serie A. Comcor Modena intanto si preparagrande avventura nella massima serie scommettendo proprio sulla linea verde con una vera scommessa. In squadra nuovi punti di riferimento, di alto spessore, per un investimento biennale ambizioso a lungo termine. Cinque gli assi nella manica: Jose Guevara 2002, venezuelano, esterno dai Phillies Philadelphia, ambiscenazionale23, dagli States a Modena. Altro punto di forza, il venezuelano Andreas Vasquez ...

