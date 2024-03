Bari | ma quale attacco politico | la Commissione è normale procedura | il sondaggio

(Di venerdì 29 marzo 2024) Il 54% degli italiani ritiene che ladi accesso al Comune diinviata dal ministero dell'Interno è una, visto che c'è un'indagine in corso da parte della magistratura, per il 27% è da intendersi come una guerra politica del governo contro un'amministrazione di centrosinistra, mentre il 19% non sa esprimere un'opinione o non ha seguito il caso. È quanto emerge da unnazionale, che rientra fra i monitoraggi settimanali sui fatti di maggiore attualità, realizzato il 25 marzo scorso dall'Istituto Noto Sondaggi, su un campione di mille elettori, disaggregati per sesso, età e area di residenza in relazione ai parametri Istat. «Abbiamo messo in contrapposizione le due linee politiche che oggi ci sono - ha spiegato all'Adnkronos il direttore di Noto Sondaggi, Antonio ...

Le parole di Pasquale Marino , allenatore del Bari , sulla sua esperienza in Serie B alla guida dei pugliesi In Serie B il Bari sta scalando le posizioni per entrare in zona play-off. A dirigerlo ... (calcionews24)

Marco Simone: da Bari a San Francisco per imparare a fare startup - Marco Simone, giovane 26enne barese lancia una campagna di crowdfunding per partecipare a un programma di studio in Silicon Valley. Raccolti € 1.500 nelle prime 24 ore.baritoday

Pensiero Popolare Italiano: "A Bari per ripartire dalle priorità del territorio e non dalle semplici coalizioni" - PENSIERO POPOLARE ITALIANO sarà a Bari, in PUGLIA, il prossimo sabato 6 aprile, alle ore 10:30 presso il NICOLAUS HOTEL, in via Cardinal Agostino Ciasca, civico 27, per la presentazione del proprio pr ...baritoday

Bari, il ritorno di Aramu: otto finali per una seconda chance da non sbagliare - Visualizzazioni: 151 Bari, Mattia Aramu e’ stato reintegrato in rosa dopo l’addio di Jeremy Menez. Il fantasista vuole riscattarsi e condurre alla salvezza i galletti. Come sono lontani i tempi di Gen ...calciostyle