Barcellona | Xavi | “Sempre complesso il ritorno dalla sosta Lamine Yamal? Ha capacità e mentalità”

(Di venerdì 29 marzo 2024) “I giocatori sono tornati bene, per fortuna. Domani giochiamo contro un’avversaria che gioca molto bene il calcio, hanno personalità, non regalano palle. Sono una squadra con calciatori ben dotati tecnicamente. Vengono con poco da perdere e molto da dimostrare”. Parole dialla vigilia della sfida delcontro il Pas Palmas. “E’complicato quando si torna dalle Nazionali. Ho detto ai miei giocatori di dimenticare tutto ciò che è accaduto finora, ci sono due titoli in gioco e abbiamo queste competizioni da portare a termine”. Negli ultimi giorni si è parlato molto di: “La sua sfida è quella di rimanere molti anni nel calcio d’élite. Ha. Può segnare un’era nella storia del Barca e del calcio mondiale”, dice ...

Il Barcellona ha iniziato i casting per la panchina della prossima stagione. Qualche settimana fa Xavi ha annunciato che lascerà il club, e questo ha portato paradossalmente un po’ di fortuna ai ... (ilnapolista)

L’allenatore del Barça, Xavi , subisce da tempo le bugie che alcuni media riversano sul suo conto. E come dichiarato da lui stesso, da oggi non saranno più tollerate. Il tecnico blaugrana ha quindi ... (sportface)

Al termine dell’attuale stagione Xavi Hernandez dirà addio al Barcellona . Esperienza decisamente più fortuna da calciatore che da Allenatore in blaugrana per l’ex centrocampista spagnolo che, già da ... (calcioweb.eu)

Barcellona-Las Palmas, il pronostico de LaLiga: Xavi tranquillo, ma c’è un azzardo - LaLiga giunta alla 30ª giornata, con ancora tanto da dire sia in zona retrocessione che ai piani alti. Bella la bagarre in zona Europa, con un Barcellona-Las ...footballnews24

MERCATO - Barcellona, in tre per il dopo-Xavi, ma può esserci una sorpresa - Il Barcellona continua a valutare le opzioni per la panchina del prossimo anno. L'annuncio di Xavi Hernández sulle sue dimissioni a fine stagione ha messo il consiglio direttivo del club blaugrana nel ...napolimagazine

Barcellona, IN TRE PER IL DOPO Xavi. mA PUò ESSERCI IL COLPO DI SCENA - Il Barcellona continua a valutare le opzioni per la panchina del prossimo anno. L'annuncio di Xavi Hernández sulle sue dimissioni a fine stagione ...sportmediaset.mediaset