(Di venerdì 29 marzo 2024) Il rapporto traeil Barcellona sembra arrivato ai titoli di coda, il difensore centrale in via d'uscita

Cubarsì e gli altri : la crisi ti fa uomo , gli adolescenti del Barça smentiscono la retorica della gavetta “La crisi li ha fatti uomini. Non c’è altra scelta. Le situazioni avverse nascondono ... (ilnapolista)

Barça, Cubarsi dà spettacolo e Íñigo Martínez è pronto per i saluti finali: Avere in squadra un fenomeno come Pau Cubarsi , che a diciassette anni è già un pilastro della difesa blaugrana e di quella della sua nazionale, e continua a crescere con una disinvoltura che ha dello straordinario, la vita dei compagni ...

Per fare meglio il mercato, il Barcellona dovrebbe imparare dal Barcellona B: Finora abbiamo parlato di calciatori giovani, ma il Barça Atlètic è stato rinforzato anche con giocatori d'esperienza, almeno rispetto all'età media della rosa: parliamo dei 24enni Marc Vidal e Moha ...