Bama fa ancora harakiri

(Di venerdì 29 marzo 2024) JUVE PONTEDERA 56ALTOPASCIO 53 JUVE PONTEDERA: Ferrati, Regoli 13, Lucchesi 2, G. Maltomini 10, A. Maltomini 2, Raugi 12, Chidera Iffechuwku, Doveri, Granchi 5, Lazzeri 10. All.: Parcesepe.ALTOPASCIO: Falchi 6, Cannone 6, Bonfanti, Bini Enabulele 10, Galligani 5, Torrigiani 11, Covino 3, Donati 2, Barbarosa 6, Doveri 4. All.: Traversi. Arbitri: Profeti e Giachi. Note: parziali 15-15, 29-31, 41-45. PONTEDERA - Tendenze masochiste a farsi male. Sportivamente parlando. Dopo le prime vittorie, dueclamorosi: prima contro Carrara, l’ultima della classe in casa; poi mercoledì sera. Ripetersi sembrava difficile, anche perché di solito, stile Torino Calcio, il vecchio cuore rosablu, spesso, alimentava buone prestazioni dopo le sconfitte più amare, anche grazie al condottiero Sergio Guidi, il presidente alla ...