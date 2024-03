Autobus precipita da un ponte e finisce in un burrone | 45 morti

(Di venerdì 29 marzo 2024) Una tragedia ha scosso la provincia del Limpopo, in Sudafrica, dove un incidente stradale ha coinvolto unpieno di passeggeri. Il bilancio è devastante: 45 persone hanno perso la vita quando il veicolo èto per circa 50 metri da un, finendo in une prendendo fuoco. La BBC online riporta che una bambina di 8 anni è miracolosamente sopravvissuta all’incidente, sebbene con gravi ferite, ed è stata trasportata d’urgenza in ospedale. Le Circostanze dell’Incidente L’, che viaggiava nella regione nord-orientale del Limpopo, si è schiantato contro una barriera prima dire dalsituato tra Mokopane e Marken, a circa 300 km a nord di Johannesburg. Le cause dell’incidente sono al momento sconosciute e oggetto di indagine. ...

Autobus con 46 persone a bordo precipita dal ponte nel dirupo provocando la morte di 45 passeggeri, 12 sono bambini - JOHANNESBURG, SUD AFRICA - Un Autobus è caduto da un ponte in un burrone, prendendo fuoco e provocando la morte di 45 passeggeri su 46 in Sud Africa giovedì. Secondo il Ministero dei trasporti, l'unic ...giornaledipuglia

Sudafrica: bus precipita in un burrone, 45 morti - Una bambina di 8 anni è l’unica sopravvissuta in un incidente stradale in Sudafrica in cui sono morte 45 persone. L’Autobus sul quale viaggiavano è precipitato per circa 50 m da un ponte finendo in un ...swissinfo.ch

Pullman precipita in un burrone e prende fuoco: 45 morti, si salva sono una bambina di 9 anni - Una bambina di 8 anni è l'unica sopravvisuta in un incidente stradale in Sudafrica in cui sono morte 45 persone. L'Autobus sul quale viaggiavano è precipitato per circa 50 ...leggo