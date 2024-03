Atletica | Gianmarco Tamberi a Tenerife e osserva gli avversari | Barshim e Kerr i primi a decollare | Harrison nel lungo…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 29 marzo 2024)si sta attualmente allenando a. Il Campione Olimpico e del Mondo di salto in alto si è trasferito nella località spagnola per un training camp che si protrarrà fino all’8 aprile. Il fuoriclasse marchigiano ha scelto questa sede per la propria preparazione primaverile, con cui scaldare i motori in vista dei grandi appuntamenti di questa intensa stagione: gli Europei di Roma a inizio giugno e le Olimpiadi di Parigi 2024 nel cuore dell’estate. L’azzurro, che dovrà difendere il titolo continentale di fronte al proprio pubblico e che inseguirà quella doppietta a cinque cerchi mai riuscita nella storia di questa specialità, disputerà soltanto una gara prima degli Europei: lo vedremo a Ostrava (Repubblica Ceca) il 28 maggio in occasione di una tappa del World Continental Tour (livello gold, il secondo circuito ...