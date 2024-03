Atletica | Filippo Tortu | “Agli Europei voglio la medaglia nei 200 metri”

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 29 marzo 2024)è uno di quelli che affronta la sconfitta senza cercare scuse: “se ci si riferisce alla staffetta d’argentoultimi Mondiali ungheresi non sono d’accordo, non può essere una delusione un secondo posto ai Campionati del Mondo quando fino al 2020 non eravamo nemmeno nei radar degli altri Paesi”, spiega a “La Ragione”. “Metterci alle spalle tutti eccetto gli Stati Uniti lo considero un risultato epocale, in linea con la meda conquistata alle Olimpiadi di Tokyo”. Il riferimento era però alla mancata finale sui 200dello scorso agosto: “mi ha lasciato l’amaro in bocca e anche parecchio. C’è stato più di un errore da parte mia nell’approccio alla corsa e nell’ultimo anno ho lavorato molto per non ricaderci. Vedremo già dalle prime ...