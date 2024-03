Ascolti TV | Giovedì 28 Marzo 2024 Studio Battaglia risale 20 2% | niente da fare per Incastrati 10 9% Only Fun arriva al 4 1%

(Di venerdì 29 marzo 2024)Battagli 2 (Us Rai, foto di Claudio Iannone) Nella serata di ieri,29Santo), su Rai1 il finale di2 ha conquistato 3.386.000 spettatori pari al 20.2% di share (qui glidi tutte le puntate). Su Canale5 il secondo e ultimo appuntamento con2 ha incollato davanti al video 1.842.000 spettatori con uno share del 10.9%. Su Rai2 Creed II è la scelta di 510.000 spettatori pari al 3%. Su Italia1 Le Iene presentano: Inside ha incollato davanti al video 1.214.000 spettatori con uno share dell’8.7% (presentazione a 920.000 e il 4.6%). Su Rai3 Splendida Cornice segna 788.000 spettatori pari al 4.9% (presentazione di 9 minuti: 745.000 – 3.7%). Su Rete4 Dritto e Rovescio ...

