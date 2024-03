Arianna Fontana raddoppia | short track e pista lunga Obiettivo medaglia a Milano-Cortina

(Di venerdì 29 marzo 2024), 29 marzo 2024 –vuole diventare l’atleta italiana piùta di sempre alle Olimpiadi e il suoè arrivare a2026 in piena forma. La missione della campionessa olimpica è stata svelata in una intervista a Sky Sport, con un doppio impegno:, dunque,. Per la valtellinese sarebbe una sorta di chiusura ideale del cerchio avendo debuttato a 16 anni a Torino 2006 e con l’idea di chiudere venti anni dopo a. Fino ad oggiha conquistato 11 medaglie olimpiche e il record appartiene a Edoardo Mangiarotti con 13 nella scherma tra il 1936 ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.53 Va subito avanti la Polonia, che sulla carta è la nazionale meno quotata. 16.53 Partiti! 16.52 Con l’ingresso sul ghiaccio della Corea è tutto pronto ... (oasport)

Ai Mondiali di short track di Rotterdam è successo di tutto ma Arianna Fontana non si è lasciata abbattere: nonostante la ripetizione della gara dove era arrivata seconda è riuscita a compiere di ... (fanpage)

Fa parte del Concorso ItaliaFilmFest/Nuovo cinema italiano del Bif&st 2024 il film di Vito Palmieri La seconda vita , che parla del reintegro sociale di una giovane donna che è stata in carcere. ... (comingsoon)

Short track, Fontana: “Si poteva evitare di mettere in dubbio mio patriottismo” - "Si poteva evitare di mettere in dubbio il mio patriottismo, l'amore verso il mio Paese. Chi non era a conoscenza dei miei progetti ha subito pensato che ...lapresse

Arianna Fontana giura fedeltà all’Italia: “mai in dubbio il mio patriottismo” - Altre rivelazioni di Arianna Fontana dopo le prime dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. La pluri-campionessa olimpica di Short Track ha chiuso definitivamente all’ipotesi di vederla gareggiare con ...sportfair

Short track, Arianna Fontana: "Milano-Cortina 2026 Aspetto l'incontro con la Federazione" - "Mai in dubbio il mio patriottismo e l'amore per la mia patria". Arianna Fontana, in una intervista a Sky Sport Italia, chiude definitivamente all'ipotesi di vederla gareggiare con la divisa degli Usa ...napolimagazine