Ardea | “Immediata richiesta di chiusura per Via Pontina Vecchia” | l’appello di Maurice Montesi dopo l’incidente mortale

(Di venerdì 29 marzo 2024), 29 marzo 2024 – Nel tardo pomeriggio di ieri, un tragico incidente ha scosso la comunità lungo la Via, all’incrocio con Via della Pescarella e Via N. Strampelli (leggi qui)., in qualità di delegato alla polizia municipale e al traffico, hamente sollevato preoccupazioni riguardo la sicurezza stradale in quella zona, marcata da una pericolosa mancanza di visibilità per gli automobilisti. Un appello al cambiamentoIn una dichiarazione rilasciata telefonicamente,ha espresso il suo profondo disappunto per le condizioni attuali della strada, attribuendo la serie di incidenti mortali, incluso quello dell’ultima vittima innocente, una bambina, alla configurazione ...

Ardea, continuano le indagini della Polizia Locale dopo il tragico incidente di ieri pomeriggio sulla Pontina Vecchia - Ardea (cronaca) - Stabilita l'autopsia sulla povera Regina, la bambina deceduta nello scontro ilmamilio.it Sono ancora ricoverati alcuni dei conducenti e passeggeri (sembrerebbe non in pericolo d ...ilmamilio

“Ardea, basta morti sulla Pontina vecchia: serve un semaforo”. Come firmare la petizione - Partita la petizione per chiedere alla Città metropolitana di Roma, per il tramite del sindaco di Ardea, l’installazione di un semaforo all’incrocio tra via Pontina Vecchia, via Strampelli e via Pesca ...ilcaffe.tv

