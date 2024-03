Apre una nuova farmacia L’ex scuola abbandonata porta servizi e lavoro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 29 marzo 2024) Empoli, 29 marzo 2024 – Non c’è due senza tre. La società Farmacie comunali Empoli srl fa il tris: dopo la Comunale 1 di via dei Cappuccini e la 2 al centro commerciale di via Sanzio, ilo si potenzia. Ha aperto i battenti ieri nella frazione di Villala terzacomunale. Un’operazione di recupero e riqualificazione di spazi già esistenti, dato che il nuovo presidio è ospitato in una porzione del fabbricato che un tempo era sede della vecchiadella frazione, quella che guarda via Sottopoggio per San Donato. Un immobile di proprietà comunale tornato avita per offrire uno indispensabile non solo per i circa 500 residenti della frazione, ma per accogliere anche il bacino d’utenza delle vicine Ponzano e Sammontana. Con un investimento complessivo ...