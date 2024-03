Approccio globale a giovani & cibo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 29 marzo 2024) Anoressia, bulimia, binge eating ma anche ortoressia e vigoressia. I disturbi del comportamento alimentare sono in costante aumento tra i più. E non sono solo i numeri a preoccupare. Negli ultimi anni si è notevolmente abbassata l’età d’insorgenza di queste patologie (8-10 anni) e sono in forte aumento le presenze maschili. Se gli elementi che concorrono all’insorgere di queste patologie definite multifattoriali sono molteplici - disagio adolescenziale, disturbi della personalità, fattori culturali - non va dimenticato che la famiglia e, in particolare, i genitori hanno un peso considerevole. "I genitori svolgono un ruolo cruciale nel supportare i figli durante l’adolescenza – spiega Federica Benassi, esperta di comunicazione in famiglia da oltre 28 anni, speaker e formatrice per genitori e insegnanti, autrice di due libri e imprenditrice (gestisce un asilo ...