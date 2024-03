Anziani | dalla delega sulla autosufficienza un segnale di attenzione

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 29 marzo 2024) Nel 2050 su una popolazione di 54,4 milioni di persone (proiezione ISTAT) 1 Italiano su 10 sarà un anziano non autosufficienti. Oggi la povertà impatta maggiormente sulle fasce più fragili: nel 2023, l'incidenza di povertà assoluta individuale per i minori è pari al 14%; i minori che appartengono a famiglie in povertà assoluta, nel 2023, sono pari a 1,3 milioni. I minori poveri si trovano prevalentemente in famiglie numerose. Al contrario glipoveri sono prevalentemente soli; nella popolazione over 65 si registra un dato del 6,2% più basso rispetto alla media generale (9,8%) ma che si incrocia con variabili sociali ed epidemiologiche che configurano un quadro di fragilità generalizzata per molti dei nostri. Sono 2 milioni di over-65, gliche vivono in condizioni di isolamento; Il 43,2% presenta almeno una ...