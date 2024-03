Annalisa sempre più come Raffaella Carrà | Bob Sinclair sceglie la sua Sinceramente per un Remix

(Di venerdì 29 marzo 2024) Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it Mister Movie Da quando ha debuttato con “Mon Amour”, l’interrogativo persiste:è la nuova? Questa domanda si è riproposta quando la cantautrice ligure ha intonato il ritornello di “” al Festival di Sanremo per la sesta volta. Mentre il modello dirimane un traguardo ambizioso,ha ammesso di voler assorbire qualcosa da lei.: La Nuova Icona Pop Italiana all’Incrocio tra Musica e Stile diL’influenza dell’icona bolognese sembra evidente, tanto che su YouTube e TikTok sono apparsi video di un immaginario duetto tra le due dive, scambiandosi il microfono sulle note di un mashup tra “A far ...

sempre meravigliosa e con una voce fuori dal comune, Annalisa ha cantato con Veronica dei La rappresentante di lista per la serata dei duetti sul palco del Festival di Sanremo il brano Sweet Dreams ... (liberoquotidiano)

“La spiegazione scientifico-culturale del perché Annalisa è sempre seria “. A fornirla, in chiave chiaramente ironica, è ‘lafedericaeffe’, influencer genovese la cui clip viene ripresa dalla pagina ... (ilfattoquotidiano)

Le nuove stelle della discografia nazionale “bocciate” dai miti viventi della musica italiana. La storia che si ripete. Era già successo nei mesi scorsi con Gino Paoli che aveva rivolto parole non ... (caffeinamagazine)

Zed!, tutti gli eventi del mese di aprile - Ad aprire le danze sarà il giovanissimo e talentuosissimo Alfa il 5 aprile alla Kioene Arena di Padova! Si tratta dell’ennesimo cantante in gara all’ultimo Festival di Sanremo a comporre la programmaz ...padovaoggi

Annalisa icona del Pride in punta di piedi e senza appendere manifesti. Un post-it per Elly Schlein - La cantante, con i suoi inni di libertà, è diventata pian piano un simbolo per la comunità Lgbtq+, senza dichiarazioni urlate, senza ...huffingtonpost

Annalisa madrina del Roma Pride 2024 - Annalisa, con il suo talento e la sua voce influente, ha sempre sostenuto i diritti LGBTQ+ e ha utilizzato la sua piattaforma per sensibilizzare l’opinione pubblica su questioni di uguaglianza e ...radiocolonna