Anna morta dopo aver mangiato il tiramisù “vegano” | chiesto il processo per i produttori L’accusa è gravissima

(Di venerdì 29 marzo 2024) Il Procuratore aggiunto di Milano Tiziana Siciliano e il pm Luca Gaglio hannoil rinvio a giudizio per Giuseppe Loiero e per la madre GiovAnoia, rispettivamente legale rappresentante e responsabile delle linee produttive della Glg srl, l’azienda produttrice del “Tiramisun” con marchio Mascherpa. I due sono accusati di concorso in omicidio colposo per la morte diBellisario, deceduta il 5 frebbraio 2023 perassaggiato undefinito “” ma che al suo interno conteneva del mascarpone. Leggi anche:a soli 20 anni per un: due pasticceri aè pesantissima I fatti La giovane, fortemente allergica alle proteine del latte, il 26 ...

