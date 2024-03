Anna Camposampiero di Rifondazione trattenuta ad Istanbul Era in Turchia come osservatrice per le elezioni

(Di venerdì 29 marzo 2024)della segreteria nazionale die dell’esecutivo della Sinistra Europea è stata bloccata all’aeroporto di. Lo annuncia una nota diffusa dal partito. “‘Mi hanno fermata, chiusa in una stanza, fatto foto segnaletica, rilevato impronte e sequestrato il passaporto. Sono in attesa di sapere su quale volo sarò rimpatriata, ci ha scritto da”, si legge nella nota.ricorda, storica esponente dei movimenti contro la guerra, sia da sempre impegnata sulle questioni internazionali, dall’America Latina al Kurdistan. È particolarmente attiva nella solidarietà con il popolo curdo e i movimenti democratici e femministi ine doveva svolgere il ruolo di ...

Dirigente di Rifondazione Comunista bloccata all’aeroporto di Istanbul: “Chiusa in una stanza, mi voglio espellere dal paese” - Anna Camposampiero è stata fermata al controllo passeggeri e non ha avuto la possibilità di parlare con il Consolato Italiano e con nessun mediatore linguistico ...ilgiorno

Turchia, dirigente di Rifondazione comunista bloccata ed espulsa - Anna Camposampiero, della segreteria nazionale di Rifondazione e dell'esecutivo della Sinistra Europea, "è stata bloccata all'aeroporto di Istanbul". Lo ha riferito Maurizio Acerbo, segretario naziona ...tgcom24.mediaset

Fermata in Turchia ed espulsa dirigente di Rifondazione Comunista: era diretta in Rojava come osservatrice internazionale. “Atto inaccettabile” - Anna Camposampiero, militante dei movimenti contro la guerra, è da sempre impegnata sulle questioni internazionali, dall'America Latina al Kurdistan ...repubblica