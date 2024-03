Ancora sfida aperta tra Israele e l’Onu

(Di venerdì 29 marzo 2024) In questo venerdì, dove nella parte est di Gerusalemme ci si prepara alle celebrazioni più importanti della Settimana Santa, è la politica interna a dominare la scena in. E forse questa, di per sé, è già una notizia. La tensione montata a nord con Hezbollah e l’attacco di giovedì a uno scuolabus in Cisgiordania, InsideOver.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.10 E’ terminata da poco la sfida tra Alex Michelsen e Tallon Griekspoor. Quest’ultimo si è imposto in tre set con il punteggio di 7-6 6-7 6-4. Adesso ... (oasport)

Roma, Dybala Ancora a parte e a forte rischio per Lecce. De Rossi recupera Sanches e Smalling - L’argentino infatti non si è allenato in gruppo nemmeno oggi ed ha svolto lavoro differenziato. De Rossi potrebbe decidere di non convocarlo contro il Lecce per preservarlo in vista del Derby e della ...calciolecce

sfida pre pasquale per Legnano, sabato alle 15 arriva Caserta - Palla alle 15 di sabato 30 marzo: orario insolito ma che diventa compatibile con il ritorno dei casertani e l'imminente festività ...legnanonews

Luca Gotti e Daniele De Rossi dovranno fare i conti con gli acciaccati per la partita di lunedì pomeriggio - Giornata di lavoro per Lecce e Roma in vista della sfida di lunedì. Entrambe le squadre hanno lavorato per preparare al meglio la ...pianetalecce