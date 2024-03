Anche per Israele è tempo di moneta digitale

(Di venerdì 29 marzo 2024)scende in campo per le monete digitali. Dopo Cina, India ed Europa, che con l’eurofortemente voluto dal governatore di Bankitalia, Fabio Panetta, è in prima linea per la creazione di unalegale ma, ora è il turno di, la cui banca centrale ha rilasciato il primo documento sulla progettazione dell’architettura della sua valuta formato Terzo Millennio, lo shekel. Un asset che, come ha spiegato la stessa Banca centrale israeliano, si differenzia da altre monete digitali per diversi aspetti. Uno di essi è la capacità di pagare gli interessi. Un altro è la separazione del ruolo delle bdalla fornitura di portafogli e servizi di pagamento. Attualmente, infatti, le b...

C'è anche una neonata di 4 mesi fra i tre dispersi finiti in mare durante le operazioni di soccorso della Trotamar III. In area Sar, il veliero della ong tedesca People in motion, non appena ... (quotidiano)

Durante le operazioni di soccorso della Trotamar III, tre persone, tra cui anche un neonato di appena 4 mesi, sono finite in mare e risultano disperse. Questo tragico evento è avvenuto in area SAR ... (panorama)

Silvio Berlusconi, arriva docu serie su Netflix - E viene da sorridere amaramente se si pensa che la risposta che appare nel trailer della docuserie Netflix riguarda l’essere un uomo del fare e “quello che so fare bene è l’imprenditore”. Il titolo ...starlettime

Canotta bianca, must di Primavera: ecco come abbinarla… - come abbinare la canotta bianca idee look canotta bianca outfit primaverili con la canotta bianca look canotta bianca donna ...myluxury

Pasqua in Lombardia, la montagna fa il pieno (grazie Anche alle nevicate di marzo). Laghi sold out, le città fanno centro con cultura e tavola - Sono buone le prospettive per il weekend festivo in regione, nonostante l'incognita meteo. Mazzali (Confcommercio): i numeri confermano l'attrattività della regione, dove il turismo è ormai un driver ...ilgiorno