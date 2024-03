Altri Percorsi | al Sociale “Op?” con Mélina Martin

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 29 marzo 2024) Bergamo. La Stagione didella Fondazione Teatro Donizetti si conclude giovedì 4 aprile al Teatro(ore 20.30) con Op?, spettacolo scritto e interpretato da, per la prima volta ospite della rassegna, che porterà in scena Elena di Troia, donna bellissima, ma anche donna rapita, ferita, esibita come un trofeo. Collaborazione artistica di Jean-Daniel Piguet. Luci di Leo Garcia. Produzione Compagnie Room To Rent in coproduzione con Arsenic – centre d’art scénique contemporain e PREMIO – prix d’encouragement pour les arts de la scène, con il supporto di Pour-cent culturel Migros dans le cadre de PREMIO, Jean-Gabriel Eynard Fondation Fluxum, Corodis et La Loterie Romande, Fondation SIS, Pro Helvetia. Durata: 50 minuti senza intervallo. Biglietti: intero: 19 Euro, ridotto 15 ...