Allarme denatalità | De Palo invoca misure immediate | Si rischia uno shock economico | sanitario e previdenziale

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 29 marzo 2024) “L’Istat oggi ha confermato l’ormai rapido e inesorabile declino al quale è destinato il nostro Paese se non saranno attuate rapidamente delle politiche familiari ed economiche serie contro l’inverno demografico», così il presidente della Fondazione per la Natalità Gigi De. “Il dato di 379mila bambini venuti al mondo, ben al sotto delle già drammatiche previsioni, che si attestavano sui 382 mila, non solo è lontanissimo dall’obiettivo delle 500 mila nascite entro il 2034 che dovremmo raggiungere per evitare il crollo del Paese, ma anzi è un trend che continua a peggiorare non mettendo sosta al declino demografico iniziato nel 2008. Basti pensare che con un saldo naturale ancora fortemente negativo (-281mila unità), è come perdere ogni anno tuti gli abitanti di una città come Verona. Le giovani coppie che desiderano avere figli sono abbandonate a sé stesse, ...