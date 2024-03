Allarme bomba nel supermercato Todis a Roma in zona Tuscolana | evacuati due palazzi | la telefonata anonima

(Di venerdì 29 marzo 2024)in via: unaha segnalato unaal, duesono stati

Una chiamata anonima al Todis di Giulio Agricola, sulla via Tuscolana : "Nel supermercato c'è una bomba ". Così è scattato l' Allarme .Continua a leggere (fanpage)

Una telefonata anonima ha scatenato il panico presso il supermercato Todis situato in via Tuscolana, vicino alla fermata della metropolitana Giulio Agricola a Roma , annunciando la presenza di una ... (thesocialpost)

Allarme bomba al parcheggio del supermercato, evacuata palazzina - Una bomba al Todis, nell'area del parcheggio del supermercato della via Tuscolana, zona Quadraro-Don Bosco. Da qui l'Allarme con la chiusura di un tratto di strada e l'evacuazione a scopo precauzional ...romatoday

Allarme bomba sulla Tuscolana: un supermercato e due palazzine evacuate a Giulio Agricola - Allarme bomba nel supermercato Todis di via Tuscolana, in zona Giulio Agricola, a Roma est. L’allerta è scattato nel primo pomeriggio. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco. Per precauzione il ...roma.repubblica

Roma, Allarme bomba al supermercato Todis di Giulio Agricola: due palazzine evacuate - Oggi 29 marzo due palazzine vicino al supermercato Todis di Giulio Agricola, a Roma, sono state evacuate a causa di un Allarme bomba. Sul posto Vigili del Fuoco e Vigili del Fuoco.tag24